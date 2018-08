Dopo i fatti di Genova si moltiplicano le segnalazioni di ponti o cavalcavia con segni di usura e scarsa manutenzione. Questa che abbiamo ricevuto da parte di un lettore turista nella nostra città riguarda uno dei punti di maggior traffico verso la Francia in frazione Latte. Vi sono effettivamente segni di usura ma a starci sotto anche solo per fare le foto al momento non ci sentiamo di fare allarmismo ma segnalare è giusto. il ponte in particolare è a 40-50 metri in linea d’aria dal mare.