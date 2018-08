“L’estate sta finendo” è il titolo di una nota canzone di qualche anno fa, ma il fine estate quest’anno ci regala ancora magiche serate, approfittiamone per terminare in bellezza e venite a Latte: vi attendono tre serate all’insegna della buona musica, del buon cinema e del buon umore con il teatro dialettale.

Giovedì 23 agosto, ore 21,00: Coro Polifonico città di Ventimiglia diretti dal Maestro Romano Pini che ci intratterranno con alcune arie famose di opera e con le più conosciute folcloristiche canzoni italiane.

Venerdì 24 agosto, ore 21,00 : Cinema in piazza, “Un estate in Provenza” una commedia che ti farà sorridere il cuore.

Sabato 25 agosto, ore 21,00: Cumpagnia d’u Teatru Ventemegliusu con A çena da leva (atto unico di Yvan Da Kordiu) e U scangiamentu d’a scia Bregogliu (due atti di Andrea Capano)

Tre serate per godere la calma piazzetta prospiciente la chiesa di San Bartolomeo ed i profumi di questo fine agosto.