La linea dura dei vigili urbani di Sanremo contro chi acquista false griffes prosegue con un nuovo stratagemma, visto che compratori e venditori di marchi falsi cercano di concludere gli affari negli angoli più nascosti e in pochi istanti. Vigili e vigilesse in borghese si fingono turisti per scovare chi cerca i venditori di merce contraffatta per poi multare i clienti. Ieri sono state elevate tre multe da 200 euro e sono state sequestrate borse e giacche, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.