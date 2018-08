La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto J. S., 33enne tunisino, pregiudicato, su cui gravava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver reiteratamente violato – nel mese di agosto – la misura del divieto di dimora nella Provincia di Imperia cui era sottoposto a seguito di arresto in flagranza per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Erano stati gli stessi militari a segnalare alla competente Autorità Giudiziaria la presenza dell’arrestato nel centro matuziano con diversi avvistamenti documentati all’interno della Pigna. L’uomo è stato fermato intorno alla mezzanotte nei pressi della Torre Saracena unitamente ad altri connazionali, assolutamente noncurante delle prescrizioni impostegli. E’ stato trasferito nel carcere di Imperia.

I servizi straordinari di controllo del territorio, che i Carabinieri del Comando provinciale stanno eseguendo dall’inizio dell’estate proseguiranno, concentrandosi sia sulle aree della “movida”, sia sull’entroterra e nelle frazioni meno esposte dove, comunque, grazie ai Comandi di Stazione disseminati sul territorio, è garantita la presenza dell’Istituzione.