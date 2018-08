In occasione della sesta edizione dell’Expo Valle Arroscia, che avrà luogo dal 31 agosto al 2 settembre a Pieve di Teco, l’Accademia dello Stoccafisso, nata da una intuizione dello storico Presidente Sergio Lanteri ed emanazione del Comitato di San Giovanni, prepara il suo “cammino” in stile street food con la prima tappa dell’ormai consolidato CamminarMangiando.

Presso lo stand dell’azienda agricola Il Cascin, vi attenderanno gli chef di Ineja Food, per proporre i tradizionali piatti a base di stoccafisso e alcune novità, ideate per l’evento che da anni ormai è simbolo del fascino gastronomico della nostra provincia.

Al termine dell’Expo, CamminarMangiando farà tappa presso l’azienda agricola “Il Cascin” ad Arzeno d’Oneglia, per proporre un accostamento fra opposti: lo stoccafisso e il coniglio. L’obiettivo di Ineja Food sarà realizzare un’alternativa alle sue proposte gastronomiche, utilizzando carne bianca e delicata ma con un gusto corposo: un piatto dalle caratteristiche uniche, esattamente come lo stoccafisso all’onegliese.

Appuntamenti classici e ormai immancabili saranno le ultime due tappe: Olioliva a novembre e a seguire Cantalupo a Varazze.

Per rimanere informati su CamminarMangiando è possibile visitare il nostro sito www.ineja.it