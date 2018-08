Un motociclista di 33 anni, Luca Zanovello, di Piobesi, è morto ieri a Monesi di Mendatica, dopo essere finito fuori strada con la propria moto enduro. L’uomo, dipendente della Ferrero di Alba, stava viaggiando nella “zona rossa”, tratto di strada chiusa al traffico dal novembre 2016 dopo che una frana fece crollare parte della collina e alcune case. La vittima non si è probabilmente accorta dell’interruzione. Zanovello si è trovato di fronte a un baratro e la moto si è schiantata contro un terrapieno, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

