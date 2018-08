Nel pomeriggio di giovedì 22 agosto è arrivata la firma sul contratto che legherà Marco Di Lauro, difensore classe ’93, con la ASD Imperia per la stagione 2018-19.

Cresciuto nel settore giovanile della Pro Sesto, dove ha risputato il campionato Allievi regionali e Nazionali, successivamente ha vestito le maglie di: Monza (Berretti), Seregno (serie D), Argentina Arma (serie D) da gennaio ad aprile della stagione 2017-18.

Ulteriore rinforzo per la retroguardia difensiva quindi per il tecnico Pietro Buttu che potrà contare su un buon giocatore con grande esperienza. La società ASD Imperia rivolge un caloroso benvenuto a Marco Di Lauro.