Due volte vincitrice del Torneo Carlin’s Boys (1994 e 2006), la Sampdoria si appresta a disputare questa edizione della manifestazione sanremese con la voglia di riscatto dopo l’eliminazione patita lo scorso anno nel triangolare tutto ligure con Savona e Genoa (decisiva la vittoria rossoblù ai rigori).

Nell’ultimo campionato, i giovani blucerchiati hanno chiuso al 5° posto entrambi i campionati allievi, con i 2002 (futuri protagonisti sul terreno del Comunale) fermati poi dall’Atalanta ai play-off della post-season.

Quest’anno la Sampdoria sarà guidata da un ex conoscenza del calcio dilettantistico ponentino, quel Felice Tufano che ha militato con la maglia della Sanremese nella stagione 1986/1987, per poi incontrare, da avversario, i biancoazzurri quando sedeva sulla panchina del Savona. Tra le stelle dell’Under 17, spicca sicuramente Emanuel Ercolano, il più giovane giocatore della storia blucerchiata ad essere convocato in prima squadra.

La Sampdoria debutterà il torneo giovedì 30 agosto alle ore 18:30, nella prima sfida del triangolare di semifinale, che regalerà un posto per la finalissima del sabato.