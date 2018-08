Su proposta dell’assessore alla Viabilità, Antonio Gagliano, a Imperia è stato disposto il ripristino del senso unico di circolazione con direttrice di marcia da via XXV Aprile a via Giacomo Agnesi in Via Magenta a Imperia Oneglia.

“Era una richiesta di residenti e commercianti della zona”, sottolinea l’assessore. “L’inversione del senso di marcia produrrà numerosi benefici in termini di riduzione del numero dei transiti su quel tratto di strada, minore inquinamento e un vantaggio per le attività commerciali presenti nel primo tratto di via XXV Aprile”.

“Inoltre – prosegue Gagliano – in questo modo abbiamo eliminato l’incrocio d’immissione in Via XXV Aprile, che in passato aveva creato dei problemi, e permettiamo alle persone del posto di arrivare subito in centro a Oneglia senza dover fare tutto il giro da Via XXV Aprile e Via Garessio. Credo – conclude l’assessore – che sia l’ennesima prova di vicinanza di questa Amministrazione alle esigenze dei cittadini”.