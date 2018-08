Continua l’attività di contrasto alla microcriminalità predatoria condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo attraverso l’intensificazione dei servizi preventivi nei principali centri costieri. La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Arma di Taggia hanno arrestato in flagranza D.M, 43enne imperiese, pregiudicato, responsabile dei reati di danneggiamento e tentato furto aggravato di un’imbarcazione ormeggiata presso la darsena di Taggia.

L’uomo, intorno alle 3 di notte, probabilmente in preda ai fumi dell’alcool, ha scassinato la porta di accesso di un Alpa 9.50, cabinato a vela di 10 metri di lunghezza, di proprietà di un imprenditore torinese, introducendosi all’interno. Tuttavia è stato notato da alcuni pescatori che, insospettiti, hanno dato l’allarme. Il tempestivo intervento dei Carabinieri, impegnati in servizio di controllo del territorio proprio in quella zona, ha evitato il protrarsi del reato. L’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione ed è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito e ivi trattenuto in camera di sicurezza.

Giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna è stato rimesso in libertà con l’accusa di violazione di domicilio e la condanna al pagamento di una somma per il risarcimento del danno all’imbarcazione.