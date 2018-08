Un 33enne di Alba (in provincia di Cuneo) è morto a Monesi di Mendatica, nell’entroterra di Imperia, dopo esser finito fuori strada con la moto da cross. A quanto sembra, il 33enne stava circolando nella “zona rossa”, chiusa dal novembre del 2016 dopo che una frana fece crollare parte della collina e alcune case. In quel tratto di strada l’asfalto era dissestato e con delle crepe. Pare che al momento dell’incidente stesse piovendo.

In quel tratto di strada l’asfalto era dissestato e con delle crepe. Pare che al momento dell’incidente stesse piovendo