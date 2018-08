A Imperia, dal 1° settembre pattuglie di agenti della polizia locale in borghese controlleranno che i padroni di cani rispettino l’ordinanza comunale.

L’animale deve essere portato al guinzaglio, bisogna essere sempre dotati di sacchetto per raccogliere i “ricordini” e portarsi dietro una bottiglietta d’acqua per irrorare il punto in cui il cane ha eventualmente urinato. Ai trasgressori saranno inflitte multe salate, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.