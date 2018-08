Luigi Melcarne, storico calzolaio di vico Costanzo a Imperia Oneglia, ha realizzato un caschetto per un cliente che possiede un cane barboncino ammalato di otite. Grazie ad un caschetto realizzato con cuoio, pelle e imbottitura, sarà possibile portare il cane in moto. Melcarne ha fatto provare il suo piccolo capolavoro al suo vecchio cane Willie, un bastardino prestatosi a fare da modello con un po’ ritrosia. Il prezzo del caschetto è di circa 50 euro, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.