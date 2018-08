E’ stata purtroppo dichiarata la morte cerebrale per il bagnino di 21 anni, originario di Torino, ma residente a Diano Marina, che la notte tra domenica 19 e lunedì 20 agosto aveva tentato di togliersi la vita. Alcuni suoi colleghi avevano intuito che cosa stessa progettando il ragazzo e lo aveva rianimato prima che arrivassero i soccorsi. Ora a distanza di tre giorni, nel reparto di rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo, è sopravvenuta la morte cerebrale.

Questo sito utilizza cookie, propri e di terze parti, per migliorare la tua esperienza sul sito e per fornirti pubblicità in linea con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su Maggiori Informazioni. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ne acconsenti l'uso. Maggiori informazioni Accetta