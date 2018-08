L’ASD Atletico Argentina annuncia l’organizzazione di un triangolare amichevole denominato “1° Memorial Angelo Viale”. Il torneo si svolgerà allo “Sclavi” di Arma di Taggia mercoledì 29 agosto a partire dalle ore 20 e vedrà affrontarsi l’Atletico Argentina, il Taggia e la Sanremese. Il programma prevede gare da 45 minuti al termine delle quali, in caso di parità, seguiranno 3 calci di rigore. Verranno attribuiti 3 punti ad ogni squadra che risulterà vincente nei 45 minuti, 2 a chi otterrà il successo ai rigori, 1 alle squadre sconfitte ai rigori, 0 alle squadre sconfitte nei 45 minuti. La squadra che otterrà il maggior numero di punti sarà la vincitrice del torneo. La prima partita sarà disputata da Atletico Argentina e Sanremese. Il Taggia disputerà la seconda partita contro la perdente della prima sfida e la terza contro la squadra vincente.

