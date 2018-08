Oggi pomeriggio triste intervento per i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria. Alle 13.20 sono stati attivati per la caduta di un un motociclista nella zona della frana di Monesi. La squadra è arrivata rapidamente sul posto ed ha trovato il 33enne, proveniente da Alba, in gravissime condizioni. Gli amici che erano con lui gli hanno prestato le prime cure. Nonostante tutti gli sforzi da parte della squadra del Soccorso Alpino nel rianimarlo, l’arrivo dell’ambulanza e successivamente del medico, l’uomo ha perso conoscenza ed il medico non ha potuto che constatarne il decesso. Il corpo senza vita è stato successivamente recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco. Non è chiara la dinamica della caduta e perché quei motociclisti si trovassero sulla frana, probabilmente a causa di un errore di percorso.