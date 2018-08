Si invita la cittadinanza a partecipare alla seduta prendendo atto in quel contesto della versione corretta dell’utilizzo del parcheggio.

Si prevede un consiglio comunale intenso alla luce di quanto già dichiarato dai consiglieri di minoranza e degli atti in possesso sempre dei consiglieri.

Gli argomenti all’ordine del giorno saranno : – utilizzo privato dell’area parcheggio data in comodato gratuito al comune e 9 interpellanze dove si parlerà di parcheggio e della convenzione tra comune e cooperativa Karibu con esborso da parte del comune di cira 16.000 euro a favore dei lavoratori dell’associazione.

Si svolgerà Lunedi 27 agosto alle ore 19,30 presso la sala polivalente del comune di Vallecrosia il consiglio comunale richiesto dalla minoranza con richiesta protocolalta in data 08 agosto .