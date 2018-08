L’ASD Atletica Vallecrosia ha donato alla Croce Azzurra un nuovo Defibrillatore Automatico Esterno (DAE). L’acquisto del dispositivo salvavita, installato su un’ambulanza dell’ente di soccorso sanitario Vallecrosino, è stato possibile grazie alla raccolta fondi partecipata tenutasi in occasione della “Passeggiata sotto le stelle” lo scorso 3 Agosto sul Lungomare di Vallecrosia alla quale hanno partecipato centinaia di persone. Il Defibrillatore, marchio PHILIPS FRX, spiega Matteo Amato, Direttore della Croce Azzurra di Vallecrosia, è uno strumento all’avanguardia dotato di attivatore pediatrico ossia che consente all’operatore di poterlo utilizzare sia su pazienti adulti che pediatrici. “Un grande ringraziamento, continua, va all’Atletica Vallecrosia ed in particolare alla Responsabile Celestina Malugani che si è dimostrata sensibile verso la nostra associazione, consentendoci di acquistare un presidio che potrà servire l’intero comprensorio della Val Nervia e Verbone” dicono i responsabili della Croce Azzurra.

