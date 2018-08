Domani, giovedì 23 agosto alle ore 9 nella sede di Regione Liguria, è stato convocato di concerto con il Ministero dell’Istruzione il “Tavolo per il dritto allo studio dell’emergenza”. L’obiettivo è quello di coordinare tutte le misura (soprattutto di trasporto) per garantire la continuità scolastica agli studenti evacuati di ogni ordine e grado e di limitare il disagio a tutti gli altri studenti interessati al blocco della mobilità in Valpolcevera.

Saranno presenti, insieme all’assessore regionale Ilaria Cavo: Giovanna Boda (direttore task force per l’emergenza del Miur); Francesca Fassio (assessore alla scuola Comune di Genova); Stefano Balleari (assessore alla viabilità del Comune di Genova); Roberto Peccinini (direzione regionale scolatica); Enrico Giunchiglia (pro rettore Università di Genova); Roberto Dasso (direttore area diritto allo studio, agenzia Alfa).

Al termine della riunione alle ore 11, presso la sala della trasparenza di Regione Liguria (p.zza De Ferrari angolo via Petrarca), si terrà un punto stampa a cui parteciperanno i rappresentanti del tavolo per annunciare le misure messe in atto.