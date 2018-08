La scorsa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanremo hanno arrestato in flagranza A.B., 20enne algerino domiciliato a Sanremo, resosi responsabile dei reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Lo straniero, unitamente ad altro connazionale, intorno alle 2 circa, percorreva l’Aurelia nel tratto Taggia – Sanremo, a bordo di un Honda SH. Data la fascia oraria ed il poco traffico veicolare, sono stati notati subito da una pattuglia dei Carabinieri che, accostandoli, ha intimato loro di fermarsi. In tutta risposta, il conducente ha accelerato l’andatura e tentato una brusca inversione di marcia desistendo dalla fuga dopo un breve inseguimento di circa 700 metri. Una volta fermi i due, privi di documenti di riconoscimento e di guida, sono stati perquisiti. Il conducente, probabilmente in stato di alterazione dovuto all’assunzione di stupefacenti, si è scagliato contro i militari che, dopo breve colluttazione, hanno provveduto ad immobilizzarlo. Sotto la sella del motociclo è stato rinvenuto e posto sotto sequestro un coltello di 31 cm di lunghezza. L’arrestato, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza del Comando di Villa Giulia, è stato giudicato con rito direttissimo e sottoposto all’obbligo di firma.