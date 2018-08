Continuano anche gli “spettacolini” collaterali nella “zona relax” sulla terrazza in serata, alle 21.30. Dopo la cantante lirica di lunedì, questa sera sarà la volta della danza latino/americana, domani sera di una sfilata di moda più un’esibizione di danza del ventre e venerdì sera nuovamente danza. Gran finale sabato sera con uno spettacolo di luci e musica. Ogni giorno “nella zona relax della terrazza “è comunque presente il piano-bar per allietare le pause dei visitatori fino alla chiusura.

Intanto prosegue il grande afflusso di visitatori, sia nelle ore pomeridiane sia in quelle serali, e sono definitivamente dimenticati i problemi di temperatura segnalati al Comune nei primi due giorni. Tant’è che ieri – nonostante la calura esterna – è stata addirittura ridotta la portata di aria condizionata data la bassa temperatura raggiunta: segno che l’impianto ora funziona a dovere.

Si tratta di una scultura in pietra e ferro di Biri/La Bottega dello Scalpellino di Pietro Fabbroni da Terranuova Bracciolini (Arezzo); un quadro del pittore Sandro Borroni, – realizzato con la tecnica della “blindatura del colore” – da Boffalora Sopra Ticino (Milano) ed una realizzazione in “vetrofusione” di Grazia Gravina di Vetrarredo da Cumiana (Torino).

Sono 3 gli artisti presenti alla 50° edizione della MOAC – in corso di svolgimento al Palafiori di Sanremo, fino a domenica prossima – ad aver realizzato altrettante opere che al termine della fiera saranno donate all’Organizzazione; quest’ultima ne omaggerà una all’Amministrazione Comunale, segno tangibile della stretta collaborazione e della fiducia reciproca raggiunte in questi due anni.