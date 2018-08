Un uomo è stato punto da una vespa velutina in una campagna di Bestagno, a Pontedassio, e ha dovuto ricorrere alla cure del Pronto soccorso. Il nido è stato individuato ed è intervenuta una squadra specializzata della Protezione Civile Santissima Trinità di Imperia. I volontari hanno neutralizzato il pericoloso nido, che si era formato sull’ingresso di una casa e che conteneva decine di pericolosi esemplari di vespa velutina, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

