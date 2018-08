E’ arrivato il momento di dirsi “Ciao”. Abbiamo perso il conto delle tue reti messe a segno per la Rari: quante volte, in questi anni, eri tu al centro dell’attacco. A prendere botte, creare spazi e tenere su la squadra. Dal tuo esordio in A1, alla grande cavalcata di due anni fa fino alla promozione in B dello scorso anno.

Caro Filippo, la pallanuoto ha voluto premiarti regalandoti la possibilità di riassaporare la A1 e provare anche l’Europa. Te lo meriti e noi tiferemo per te. Consapevoli che un giorno tornerai a giocare per la Nostra Città, ancora più forte di prima.

