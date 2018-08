Risposta positiva di Società Autostrade per l’Italia alla lettera inviata questa mattina dal presidente di Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti circa la messa in sicurezza e l’abbattimento del pilone 10 di Ponte Morandi.

La prima riunione dunque tra la società concessionaria e la struttura commissariale per valutazioni di competenza si svolgerà domani, giovedì 23 agosto, alle ore 18 presso la sede di Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova.