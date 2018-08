Nella settimana appena trascorsa si sono giocate 4 gare. Martedì 14 agosto e Mercoledì 15 agosto si è svolta la quarta edizione del Gran Premio d’estate – Trofeo Multigolf, una 36 buche 4 palle stableford categoria unica, Giovedì 16 Agosto si è tenuta la seconda prova del Circuito Guida Golf 2018 una 9 buche stableford categoria unica, Sabato 18 Agosto si è svolta la seconda tappa del Taylor Made Open 2018, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 19 Agosto, si è giocata la Vilnius Grand Resort Challenge, una 18 buche stableford tre categorie.

Sanremo Gran Prix

by Multigolf

Lunedì 14 e Martedì 15 agosto 2016

36 buche 4 palle m.p. stableford

1° Coppia Lordo Tiziano Patti – Gianandrea Novellone 85 (42 + 43)

1° Coppia Netto Roberto Grammatica – Cristiano Vergani 86 (38+ 48)

2° Coppia Netto Mario Bramati – Mario Natalini 86 (42 + 44)

3° Coppia Netto Tommaso Giancaterino – Camilla Mortigliengo 86 (42+44)

1° Coppia Senior Francesca Christillin- Paolo Guermani 86 (44 + 42)

1° Coppia Mista Romolo Biondi – Maria D’Antino 80 (41 + 39)

1° Coppia Ospiti Paolo Cristallini – Giuseppe Dossena 80 (40 + 40)

1° Coppia Netto II giornata Daniel Cuadras – Nuccio Ghirardo 46

1° Nearest to the Pin Maschile Lorenzo De Carli mt 5,97

1° Nearest to the Pin Femminile Paglieri Barbara mt. 4,16

Driving contest Maschile Tiziano Patti

Driving contest Femminile Camilla Mortigliengo

1° Nearest to the Pin Maschile Beppe Dossena mt. 4,07

1° Nearest to the Pin Femminile Francesca Christillin mt. 3,25

Driving contest Maschile Cristiano Vergani

Driving contest Femminile Camilla Mortigliengo

Circuito Guida Golf 2018

Giovedì 16 agosto 2018 – 9 buche stableford cat. unica

Categoria unica

1° Netto Giacomo Bersotti 26

2° Netto Viviana Torre 21

3° Netto Lucia di Tillio 20

Premi Speciali

1° Seniores Stella Masante 19

Taylor Made Open 2018

Race to Marrakech

Sabato 18 agosto 2018 – 18 buche stableford 3 categorie

1ª Categoria 0/12

1° Lordo Riccardo Siclet 36 Molino Cerrone

1° Netto Cesare Fregni 40

2° Netto Leonardo Mattai del Moro 39

2ª Categoria 13/20

1° Netto Daniel Cuadras 38

2° Netto Franco Formaggini 38

3ª Categoria 21/36

1° Netto Giotto Guglielmi 34

2° Netto Giacomo Bersotti 32

Premi Speciali

1° Lady Daniella Gatti 37

1° Senior Emilio Cremona 39 Castelconturbia

Vilnius Grand Resort Challenge

Domenica 19 agosto 2018 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Marco Simone 34

1° Netto Stefano Michielotto 38 Grugliasco

2° Netto Angelo Ardissone 37

2ª Categoria 13/20

1° Netto Mario Gurnari 37

2° Netto Simone Lavasso 36

3ª Categoria 21/36

1° Netto Rebecca Pignataro 38

2° Netto Giuseppina Siffredi 37

Premi Speciali

1° Signore Valentina Buzzi 36 Albenza

1° Seniores Egidio Gagni 36

Nel prossimo week-end si svolgeranno tre gare. Giovedì 23 Agosto si giocherà la terza prova del Circuito Guida Golf una 9 buche stableford, categoria unica, Venerdì 24 Agosto si terrà la terza tappa del Domina Championship, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 26 Agosto si svolgerà la Coppa dei Pro una 18 buche stableford, due categorie.