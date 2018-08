Sabato primo settembre 2018 il Movimento 5 Stelle di Imperia insieme alla dott.ssa Leda Volpi, portavoce pentastellata alla Camera dei Deputati, e ai medici della chirurgia vascolare raccoglieranno le firme dei cittadini al gazebo in Via San Giovanni a Imperia per far sentire forte la voce degli imperiesi e dissuadere la Giunta Regionale dal mettere in atto il declassamento della struttura complessa di chirurgia vascolare.

L’operazione è stata deliberata su proposta dell’Assessore regionale Viale, non tenendo però conto di numerosi fattori, quali ad esempio la popolazione effettivamente presente in Riviera, da Diano Marina a Ventimiglia, durante la lunga stagione estiva; il rischio maggiore risiederebbe nella perdita di posti letto, nonché di risorse e personale che renderebbe vano l’ottimo lavoro svolto attualmente dall’équipe di medici guidati dal dottor Gramondo, già assistente dell’ex Primario dott. Colotto. Per i casi di urgenza infatti la corsa in ambulanza verso l’Ospedale Santa Corona potrebbe essere vana, avendo i pazienti bisogno talvolta di interventi complessi e immediati.

La dott.ssa Volpi e i medici del reparto illustreranno tutte le conseguenze negative che possono derivare da questo declassamento della struttura.