Un uomo di 29 anni di Parma è in condizioni gravi all’ospedale San Martino di Genova dopo essersi ferito con l’elica dell’imbarcazione dalla quale si era tuffato al largo dell’isola del Tino. L’uomo, medico di professione, si sarebbe tuffato quando la barca era ancora in movimento, riportando la semiamputazione di una gamba, una grave ferita all’addome e a un braccio.

Medico di professione, si sarebbe tuffato quando la barca era ancora in movimento, riportando la semiamputazione di una gamba, una grave ferita all’addome e a un braccio