A Vallecrosia, il secondo appuntamento con le “Notti del lungomare” è in programma domani, mercoledì 22 agosto, con l’iniziativa “Fritto a ritmo di musica”: street food e musica sulla passeggiata mare. Un nuovo appuntamento tra intrattenimento e gusto organizzato dai locali del lungomare di Vallecrosia, in accordo con l’Assessore al turismo Patrizia Biancheri. Protagonisti “il fritto” e la musica, con varie esibizioni musicali lungo il waterfront. Le BAND che saranno presenti alla serata sono: – Vedo Nero – Zucchero Tribute Band – D-Sparsi – PlayRaCe – Dj Daniele Rao – Francesca Drioli Herodes Ci saranno, inoltre, un’esibizione di Tip Tap a cura della scuola Dance Art Project asd_aps di Vallecrosia, ed una di Zumba a cura di Fitness Center 2.0. Tutti gli intrattenimenti sono gratuiti. La chiusura della strada al traffico veicolare dalle 19,30 alle ore 1,00

