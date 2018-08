A Vallebona è arrivata la nuova carta d’identità elettronica.

La carta d’identità in formato cartaceo viene sostituita dal formato elettronico: ha l’aspetto e le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di un microprocessore che memorizza in modo protetto le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi fotografia e impronte digitali. Riporta il codice fiscale e vale come documento di identità e, solo per i cittadini italiani, di espatrio in tutti i paesi dell’Unione Europea e nei paesi Extra Unione Europea che l’accettano al posto del passaporto. I cittadini continueranno a richiederla all’Anagrafe ma la consegna avverrà per posta, entro sei giorni, nel luogo che sarà indicato al momento della richiesta, direttamente a cura del Ministero dell’Interno. La Carta d’identità quindi non verrà più consegnata dall’Anagrafe. Nei prossimi mesi sarà possibile aggiungere l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi o tessuti in caso di morte.

I cittadini la cui carta d’identità é scaduta o in scadenza o nei casi di smarrimento, furto o deterioramento potranno farlo SOLO su appuntamento chiamando gli uffici al numero 0184/259915 o via mail a comune@vallebona.info

In fase di rinnovo, la prima carta d’identità nel formato elettronico è stata rilasciata al Sindaco Roberta Guglielmi.