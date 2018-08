Questa sera a partire dalle 18.30 i visitatori del Moac potranno assistere ad una dimostrazione che si terrà presso lo stand della Confartigianato al primo piano del Palafiori di corso Garibaldi. Manuela Sartore, direttrice insieme a Patrizia Morreale dell’Accademia Formativa scuola di estetica con sede a Sanremo ed Arma di Taggia, proporrà infatti una dimostrazione di un’antica tecnica di massaggio rilassante tibetano Hor Me.

Manuela, supportata dalle allieve del 3° anno di abilitazione professionale per estetista, sia con una presentazione multimediale sia con una dimostrazione pratica, spiegherà come si preparano i tamponici di hor me.

Lʼeffetto terapeutico specifico è quello di ristabilire lʼequilibrio energetico. Il calore leggero applicato su determinati punti riscalda e lenisce con effetti riequilibranti, calmanti, è una tecnica adatta a tutti, sia ai bambini sia agli anziani. E semplice ma potente.

In autunno verrà organizzato nella scuola un corso per imparare ad effettuare questo semplice ma potente massaggio

per informazioni www.accademiaformativa.com

Presso lo stand della Confartigianato dirigenti e funzionari saranno poi a disposizione per illustrare tutti i servizi offerti alle imprese.