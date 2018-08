La Polizia Municipale di Sanremo ha multato 18 persone sorprese durante i mercati settimanali a comprare borse, occhiali, cinture e orologi con la griffe falsa da venditori abusivi senegalesi. Otto hanno pagato subito, usufruendo della riduzione prevista e sborsando 200 euro. Per gli altri 10 la somma finale potrà arrivare anche a 7 mila euro nei casi in cui hanno acquistato molti pezzi. Otto clienti multati sono francesi, sette italiani, uno belga, uno svizzero ed una brasiliana, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.