La Sanremese Calcio organizza un doppio appuntamento fissato per venerdì 24 agosto alle 12 nella sala “Biribissi” del Casinò di Sanremo. Nell’occasione sarà presentata la Prima Squadra che affronterà il campionato di Serie D 2018/2019 con la rosa completa e lo staff tecnico. Inoltre saranno svelati il format e le società partecipanti al prossimo Torneo Internazionale Carlin’s Boys.

