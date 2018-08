Blitz a sorpresa al depuratore di Imperia dei Carabinieri Forestali con i colleghi del Radiomobile e quelli del Nucleo operativo ecologico di Genova. L’ispezione parte dalla volontà del Ministero dell’Ambiente di monitorare i siti collegati a impianti di depurazione, a siti di smaltimento rifiuti. Le verifiche si sono protratte per un paio d’ore. L’operazione prescinde dai miasmi che da tempo si avvertono nella zona del depuratore. I Carabinieri hanno anche controllato l’area di stoccaggio dei rifiuti ingombranti in via Artallo, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.