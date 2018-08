Nell’ambito del Progetto “Interventi di Comunità per Anziani” sarà organizzato POMERIGGIO IN FESTA il 2 settembre a VILLA SCARSELLA a DIANO MARINA.

PROGRAMMA

ORE 15,30

Partenza dalle Residenze dei partecipanti che problemi di deambulazione

ORE 16,30 INIZIO POMERIGGIO IN FESTA (tombolata, musica e sorprese)

ORE 19,00 Rientro a casa

Richiesta di accompagnamento

Nome………………………….Cognome…………………………………………….

Indirizzo………………………………………………………………………………..

Tel…………………………………………………

N.B. LE RICHIESTE DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 27 agosto 2018

Alle associazioni: Auser, Anteas, Arcobaleno (responsabili e/o volontari)e Coop. Sociali (Responsabili e/o Custodi)