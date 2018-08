Ancora una settimana ricca di iniziative, in particolare serali (e nella maggior parte dei casi a ingresso libero), a Diano Marina, per allietare il soggiorno dei turisti e il tempo libero dei residenti.

Quattro le postazioni con musica dal vivo domani per la consueta serata del martedì, con spazio per le band Recovered, Tintodeverano, The Groove e i dj Pio e Slavo.

Tra gli appuntamenti-clou della settimana, si segnalano l’operetta Al Cavallino Bianco, venerdì 24 a Villa Scarsella nell’ambito dell’Estate Musicale Dianese, e il tributo a Vasco Rossi, con la Combriccola del Blasco sabato presso l’area spettacoli del Molo delle Tartarughe.

Da sottolineare, a partire da domani, martedì 21, sino al 31 agosto, anche presso la sala mostre di Palazzo del Parco (ingresso libero, apertura dalle 17 alle 23 di tutti i giorni), la mostra fotografica d’arte di Damiano Portosi, dal titolo Sogni astratti. Lo spettacolo di Giovedì Bimbi questa settimana sarà dedicata alla magia, con il mago Luciò, già protagonista in tv.

Per quanto riguarda i mercatini, da ricordare quello estivo serale (sino al 2 settembre) sul solettone del porticciolo turistico e il Farmer Market (prodotti tipici a km 0) del venerdì mattina in via Genala, molto apprezzato dai villeggianti.

Il programma della settimana a Diano Marina

LUNEDI 20

Balliamoci l’estate

musica e animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – ore 21.30

MARTEDI 21

Diano in Musica

live music con band e dj

Centro cittadino – ore 21.30

MERCOLEDI 22

Diano sottoMarina

proiezione di video e foto subacquee

Come si studia il mare

Piazza Martiri della Libertà – ore 21.30

Balliamoci l’estate

musica e animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

GIOVEDI 23

Giovedi Bimbi – Mago Luciò

Piazza Martiri della Libertà – ore 21.15

Visita guidata al Museo

Palazzo del Parco – ore 21.30

a pagamento

VENERDI 24

7^ Estate Musicale Dianese

Al Cavallino Bianco – operetta

Villa Scarsella – ore 21.30

a pagamento

Balliamoci l’estate

musica e animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – ore 21.30

SABATO 25

Aperitivo al Museo

Un brindisi con Diana

Palazzo del Parco – ore 18.30

a pagamento

Diano Cover – Combriccola del Blasco

Tributo a Vasco Rossi

Molo delle Tartarughe – ore 21.30

DOMENICA 26

La Corrida del Dianese

conduce Paolo Bianco

Molo delle Tartarughe – ore 21