Ieri, lunedì 20 agosto, il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha ricevuto in due distinti incontri i Rappresentanti provinciali delle Associazioni di categoria Cna e Confartigianato, al fine di illustrare le linee programmatiche e gli interventi dell’Amministrazione Comunale da attuare nel corso del mandato.

Sindaco, Cna e Confartigianato hanno espresso la propria soddisfazione per quanto emerso in questo primo incontro e si sono lasciati con l’impegno a farne seguire altri.