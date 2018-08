La lunga estate degli eventi di San Bartolomeo al Mare prosegue con un’altra settimana di manifestazioni interessanti, a partire dalla Festa di Liberazione (da oggi sino a giovedì presso l’Area Manifestazioni) per arrivare all’ultima tappa di SanBart Cabaret, allo spettacolo pirotecnico di SanBartificio e al Babbo Natale d’Estate, passando dall’animazione musicale di DJTex, dal Giovedì con l’Archeologo, dalla Festa patronale di San Bartolomeo e da molti altri eventi.

La serata finale di SanBart Cabaret (Piazza Torre Santa Maria, ore 21:30, ingresso libero) è stata rinviata a venerdì 24. Sul palco Giancarlo Barbara e ai Senso D’Oppio. Giancarlo Barbara, showman siciliano nato a Cuneo, si diverte a ripercorrere alcuni notissimi film e canzoni di successo ponendo degli interrogativi, per poi sorprendere tutti con le sue risposte. Interagisce con il pubblico coinvolgendolo nel racconto delle sue storie improbabili, cambiando mille espressioni grazie alla sua mimica straordinaria. Tra una scena e l’altra prende in mano la chitarra per giocare con le canzoni più famose degli ultimi anni e coinvolgere gli spettatori in divertenti rivisitazioni musicali. I Senso D’Oppio (Pietro Casella e Francesco Lattarulo) si destreggiano attraverso una serie di brevi scene i cui fili conduttori sono il ritmo frenetico e la stupefacente abilità mimica, che si tratti di un surreale minimusical di due minuti o delle bizzarre gesta quotidiane del Sig. Rossi, alter ego alienato di Pietro, o ancora dell’irriverente artista visuale e visionario Victor Pizzeno.

Alle 23:15 di venerdì lo spettacolo pirotecnico SanBartificio, proposto dall’azienda Ugo Bisone di Bollengo (Torino) che illuminerà il cielo del Golfo dianese con circa 20 minuti di magia, a partire dal molo della spiaggia libera, al fondo di Via della Resistenza. Bisone è una rinomata azienda specializzata negli spettacoli pirotecnici, con effetti scenici studiati di volta in volta in base al campo di sparo: giochi di luce sull’acqua, fiaccolate e fuochi artificiali di fronte alle cascate e molti altri, nel totale rispetto di ogni norma di sicurezza. Confermato il Fotocontest organizzato dall’Ufficio IAT. Per partecipare occorre iscriversi dopo aver preso visione del Regolamento pubblicato sulla pagina FB https://www.facebook.com/comunesanbartolomeoalmare/ Tutti possono partecipare, l’iscrizione è gratuita. Le foto verranno pubblicate sulle pagine FB e Instagram del Comune e potranno essere votate con un like. Il vincitore verrà premiato con una cena per due persone in un rinomato ristorante di San Bartolomeo al Mare. La foto della locandina dell’evento è la vincitrice dell’edizione dello scorso anno ed è stata scattata da Fatmir Mehmeti.

Sabato e Domenica, 12ma edizione dell’attesissimo “Babbo Natale d’Estate”, organizzato dal CIV Le Vie del Cuore con la collaborazione dei Due Clown di passaggio, Fortunello e Marbella con l’aiuto di Mirtilla: oltre al suggestivo arrivo sulla slitta di Babbo Natale dal Mare, per due giorni vengono proposte animazioni e attrazioni per tutte le età, in un evento che anticipa atmosfere e ambientazioni fuori stagione. Ricchissimo il programma, con clown, danza del fuoco, truccabimbi, caricaturisti, spettacoli luminosi e di circo-teatro, esibizioni di bike free style e l’intrigante albero di Natale vivente, una ragazza sui trampoli alti, vestita da albero, che si muove lentamente. La manifestazione propone anche mercatini rigorosamente natalizi, esibizioni di clownerie per le strade con trampoli e costumi da elfo. L’arrivo di Babbo Natale, vero pezzo forte della manifestazione, è previsto sabato 25 agosto alle 21, sulla piazza al Mare. Protagonista come sempre Roberto Heger, Presidente Compagnia Arcieri San Bartolomeo al Mare.

Questo il calendario completo e aggiornato degli eventi della settimana a San Bartolomeo al Mare:

Da martedì 21 a giovedì 23 – ore 19.00

Festa di Liberazione – Area Manifestazioni

Mercoledì 22 – ore 21.30

Karaoke con Paolo Bianco – Anfiteatro

Giovedì 23 – ore 15.00/18.00

Giovedì con l’archeologo – Open Day alla Mansio Romana – Scuole Elementari

Giovedì 23 – ore 21.30

Dj Tex – Animazione musicale – Piazza Torre Santa Maria

Venerdì 24 – ore 21.30

“BurattinArte” – Spettacolo per bambini – Anfiteatro

Venerdì 24 – ore 21.30

San Bart Cabaret – I Senso d’oppio & Giancarlo Barbara – Piazza Torre Santa Maria

Venerdì 24 – ore 23.15

San Bartificio – spettacolo pirotecnico – Lungomare delle Nazioni

Sabato 25 – ore 21.00

Festa Patronale di San Bartolomeo – processione, e a seguire, concerto Banda Musicale

Piazza Verdi

Sabato 25 e domenica 26 – tutto il giorno

Babbo Natale d’Estate – Via della Resistenza – Piazza Torre Santa Maria – Lungomare delle Nazioni

Domenica 26 – ore 9.00/20.00

Shopping d’Estate – Via Europa – Via Ischia – Via della Repubblica