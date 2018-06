Una donna N. C è rimasta svenuta e intossicata dopo aver inalato un pericoloso solvente utilizzato per lo sgrassaggio il percoetilene mentre si trovava nella sua lavanderia in Corso Genova nella città di confine.

Soccorsa da 118 e Vigili del Fuoco del locale distaccamento è stata portata in ospedale. I fatti questa mattina intorno alle 11