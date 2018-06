Lutto a Taggia per la morte dell’ex sindaco Romeo Panizzi, mancato all’età di 89 anni. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 ad Arma di Taggia nella chiesa di San Giuseppe e Sant’Antonio. Romeo Panizzi lascia la moglie Virginia e la figlia Paola. Commercialista con studio ad Arma in via Nino Pesce, esponente della Democrazia Cristiana, fu sindaco di Taggia dalla fine degli anni ’60 all’inizio degli anni ’70, in due diverse legislature per un totale di 7 anni, come ricorda Angelo Boselli su “Il Secolo XIX”.