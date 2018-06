Si svolgerà venerdì 22 giugno, alle 21, al Teatro del Casinò, “Mozart Requiem”, il concerto dell’Orchestra “Klassika”di San Pietroburgo (direttore artistico, Maestro Alexander Kantorov) con la partecipazione del Coro del Teatro dell’Opera di Nizza (direttore artistico, Maestro Giulio Magnanini).

L’Orchestra Sinfonica Statale di San Pietroburgo “Klassika” è stata fondata all’inizio degli anni Novanta e in poco tempo è divenuta una delle orchestre più note di San Pietroburgo, riconosciuta sia dalla critica che dal pubblico.

Il suo ampio repertorio spazia in varie epoche e vari autori, da Bach a Vivaldi, da Šostakovič a Schnitke.

Vi trovano posto composizioni di ogni genere: dalla musica sinfonica all’opera lirica, dal balletto al musical.

L’Orchestra “Klassika” effettua numerose tournée sia in Russia che all’estero e si è esibita con famosi cantanti come Placido Domingo e José Carreras.

Il fondatore e direttore artistico dell’Orchestra, l’artista benemerito della Russia Aleksandr Kantorov, è noto al pubblico non solo per il suo talento di direttore d’orchestra ma anche perché eccellente narratore.

Grazie alla grande abilità nel contatto diretto con il pubblico, alla brillante erudizione e al senso dell’umorismo, ogni concerto diventa una festa che trasporta gli spettatori nel mondo magico della grande musica.

Il Maestro Kantorov conosce Sanremo già da molti anni, essendo stato invitato a dirigere l’Orchestra Sinfonica all’epoca in cui ne era direttore artistico il Maestro Monica.

Dalla sua frequentazione della città e dalla conoscenza della sua storia, strettamente legata alla presenza di ospiti russi, è nata in lui l’idea di rendere omaggio alla più illustre visitatrice di Sanremo, l’imperatrice Marija Aleksandrovna, consorte di Alessandro II.

Grazie al suo interessamento, il Marketing Club di San Pietroburgo ha messo a disposizione i fondi per la realizzazione, il trasporto e l’installazione di un busto in bronzo dell’imperatrice, collocato su una colonna di granito, donato a Sanremo e inaugurato nel maggio 2010.

L’anno seguente, nell’intento di rendere omaggio al più grande musicista russo, Petr Il’ič Tchajkovskij, che fu ospite di Sanremo nel 1877-78 e qui scrisse pagine musicali indimenticabili, il Maestro con la sua orchestra ha organizzato a Sanremo, Imperia, Ventimiglia una serie di concerti dal titolo “L’impero di Tchajkovskij”.

L’iniziativa, che ha riscosso un notevole successo, è stata ripetuta negli anni seguenti fino ad oggi, confermando la grande generosità del Maestro Kantorov e delle istituzioni russe (il Comune e la Regione di San Pietroburgo e il Ministero della Cultura della Federazione Russa), che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante evento musicale.

Il 13 ottobre 2013 il Maestro Kantorov ha ricevuto la targa d’onore “Amico di Sanremo”: un riconoscimento per il grande contributo del direttore dell’Orchestra “Klassika” ai rapporti culturali tra la nostra città e la Russia.

Il concerto di venerdì sera è a entrata libera.