E’ un omaggio alla musica, con protagonista lo strumento che la rappresenta di più nell’immaginario collettivo: il pianoforte.

E’ “Una Strada Pianoforte”, l’evento che il Comune di Sanremo propone sabato 23 giugno in occasione della “Festa della Musica” (organizzato da Le Musae Novae).

“Abbiamo deciso di spostare la data dello spettacolo – spiega l’Assessore alla promozione del turismo e calendario manifestazioni Marco Sarlo – su richiesta del Tavolo del Turismo per evitare sovrapposizioni con gli eventi della Costa Azzurra e per permettere che la festa raggiunga il suo culmine nel weekend. Così, ecco il nostro “Sanremo Music Day” con musica sin dal tardo pomeriggio che abbraccia le location più rappresentative del centro cittadino. Siamo molto felici di ospitare performance musicali di qualità con spettacoli itineranti che creano un’atmosfera davvero suggestiva”.

I pianoforti saranno 4, con musicisti che si alterneranno in performance di diverso genere (dalla musica classica, al jazz, al blues), così suddivisi:

– 1 postazione stanziale in piazza Borea d’Olmo dedicata alle “Ladies” del pianoforte con ospiti: Elisa Tomellini, una delle pianiste italiane più quotate, Laura Fedele, Cinzia Bartoli. Proporranno musica jazz, tango argentino e musica classica. Dalle 17

– 1 postazione stanziale in via Matteotti (da Hotel Nazionale) con il jazzista Andrea Pozza, firma del grande jazz italiano, il piano blues di Henry Carpaneto e il piano classico di Fabio Vernizzi. Dalle 17

– 2 pianoforti itineranti lungo via Matteotti con lo spettacolo “Carillon Viventi Duet” con la possibilità di performance in duo ad unisono in un punto di incrocio dei percorsi. L’esibizione vivente dei due carillon a Sanremo è la prima in Italia in quanto non hanno mai fatto uscite duo in Italia. Ad oggi, infatti, è avvenuta solo a Madrid e a Parigi. Dalle 17.30 in poi.

Inoltre:

– dalle 17, Mercato Annonario: Orchestra Giovanile di Bordighera

– dalle 17.30, postazione statua Mike Bongiorno: Music Quartet

– dalle 17.30, cinema Centrale: Duo Corde Harmoniche