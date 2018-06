Dall’1 luglio entrerà in vigore il nuovo sistema tariffario della Riviera Trasporti. Per i percorsi urbani, il biglietto costerà sempre 1.50 euro, con una validità di 100 minuti. I prezzi sulle lunghe percorrenze aumenteranno a seconda della lunghezza del percorso, con un massimo di 4.50 euro per chi viaggia da Ventimiglia ad Andora. L’abbonamento annuale costerà 450 euro, ridotto a 350 euro per studenti ed over 65. I biglietti validi 24 ore costeranno tra i 4 e i 10 euro, come scrive Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.