Stamani in via Nazionale ad Imperia, all’altezza del distributore di località Cave Littardi, un’auto condotta da una donna che stava uscendo dall’area di servizio si è scontrato con una moto guidata da un ragazzo di 18 anni. Il ragazzo così come la donna sono stati trasferiti in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale dell’Imperia per le cure del caso.