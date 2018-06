Ieri sera una lite familiare ha rischiato di trasformarsi in tragedia. E’ accaduto in un alloggio a Nizza in rue Barla. Un uomo di 60 anni al culmine di una furiosa lite con la moglie ha brandito un coltello. Il figlio della coppia, minorenne, si è frapposto tra i due per evitare conseguenze peggiori, ma è stato gravemente ferito da una coltellata ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Pasteur. Il padre è stato arrestato, come scrive “Nice Matin”.