Il Bando del Premio Giannino Orengo

BANDO PREMIO GIANNINO ORENGO 2018

E’ stato pubblicato il regolamento per la partecipazione al Premio Giannino Orengo 2018. Con questo Premio Letterario il Comune di Dolceacqua, in collaborazione con il Centro Culturale Ricreativo e con il Comune di Pigna, intende ricordare lo scrittore Giannino Orengo, il quale ha cercato con successo di recuperare, mantenere e valorizzare attraverso l’uso del “dialetto” le ataviche tradizioni e le antiche “culture” del nostro entroterra.

La Premiazione avverrà il 22 Agosto alle 21.15 al Cinema Cristallo di Dolceacqua, Via Roma, 40. Durante la serata della premiazione saranno recitate alcune Poesie scelte insindacabilmente dalla Giuria. Sono previsti riconoscimenti con Targhe e di altra natura, ma non in denaro. I testi migliori saranno pubblicati su un libro a stampa biennale, consegnato ad anni alterni a ogni partecipante al concorso. Quest’anno non è prevista la stampa del libro ma la raccolta delle poesie che l’anno prossimo saranno inserite nella pubblicazione insieme a quelle per l’anno 2019.