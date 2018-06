Boom di iscrizioni al primo Sampdoria Camp che si svolgerà sul sintetico dei Piani di Imperia. Dal 09 al 14 luglio, oltre 70 ragazzi provenienti dalla provincia di Savona e dal confine, inizieranno questa esperienza, il tutto sotto il controllo tecnico dei professionisti della squadra blucerchiata e dei responsabili dell’Imperia Calcio. Il Camp sarà diviso in due fasi; la mattina dal lunedì al venerdì verranno sviluppati obiettivi tecnici, il pomeriggio sarà dedicato allo scopo ludico e ai mini tornei. Nell’intervallo i ragazzi saranno seguiti da uno staff di animatori.

Per Mariano Vacca, responsabile tecnico dell’Imperia calcio e collaboratore della Sampdoria, ci sono tutti i presupposti per far divertire i ragazzi. Si coglie l’occasione per ringraziare Fiorella Gazzano, titolare del residence EDY, che metterà a disposizione la piscina per l’intera settimana.