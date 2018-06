In tribunale ad Imperia è stato condannato a 4 anni di carcere per aver incendiato il 30 giugno di sette anni fa il negozio di telefonia “3Store” di corso Vittorio Emanuele a Bordighera. Per Giuseppe Scamardella, 60 anni, si tratta della seconda condanna, dopo quella a 2 di anni di detenzione per aver dato fuoco alla sede della ditta di impianti elettrici di Sanremo per cui aveva lavorato. Per l’incendio di Bordighera fu smascherato perché lasciò sul posto un sacchetto che conteneva il numero della sua “carta fedeltà” di un supermercato, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.