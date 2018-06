La sera del 14 luglio alle 21 precise il tintinnio di una bianca campanella darà inizio alla 3° Edizione della Cena in Bianco Unconventional Dinner Edizione 2018. Quest’anno gli organizzatori, Comitato Pro Centro Storico con il Patrocinio e la collaborazione della Città di Ventimiglia con l’Ufficio Manifestazioni e l’Associazione Lasciadire hanno scelto per la Cena in Bianco una location particolarmente suggestiva e prestigiosa, la Terrazza del Forte dell’Annunziata. La Cena in Bianco prevede precise regole da seguire riassumibili nelle cinque E: Educazione, Estetica, Ecologia, Eleganza, Etica. Tutto deve essere rigorosamente bianco, gli abiti dei partecipanti, gli addobbi dei tavoli (tovaglie, tovaglioli, eventuali fiori, candelabri, lanterne etc) i partecipanti dovranno, inoltre, portare da casa cibo e bevande. L’Accesso al Forte dell’Annunziata sarà possibile dalle ore 20 per consentire ai partecipanti di preparare la “mise en place”. Per ragioni di sicurezza gli organizzatori metteranno a disposizione i tavoli e le panche. La serata prevede attrazioni varie, a sorpresa ed è del tutto gratuita, unica condizione è che occorre prenotare o sulla pagina Facebook: Cena in Bianco Ventimiglia Edizione 2018 oppure al 3472356624….disponibilità di posti limitata, sempre per ragioni di sicurezza.