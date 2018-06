Una diretta live su Facebook, ieri sera, nella quale si vedeva una donna, italiana, classe 1980, intenta ad appiccare il fuoco in una camera da letto, ha allertato gli utenti della rete che hanno segnalato il fatto al 112 NUE.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia. Nello specifico i poliziotti del Settore Polizia di Frontiera giunti per primi sul posto hanno raccolto le dichiarazioni dei testimoni.

Si sarebbe trattato di una “ripicca” perpetrata dalla piromane ai danni della proprietaria di casa che la ospitava; le due donne si sarebbero conosciute in una comunità di recupero e la proprietaria di casa, che convive con il marito, l’avrebbe ospitata una volta uscita dal centro.

Dopo aver appiccato il fuoco nella camera da letto, la sola a essere stata danneggiata grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, la donna è fuggita alla volta di Sanremo dove è stata riconosciuta dalla Volante del Commissariato, che immediatamente l’ha fermata.

La donna, che versava in uno stato di semi incoscienza, indossava ancora gli stessi indumenti che aveva nel video postato sul social e, su disposizioni del Pubblico Ministero, veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso di Imperia per le terapie ritenute necessarie.

I medici le hanno diagnosticato anche un avvelenamento causato dai molti farmaci che avrebbe ingerito prima di dar fuoco all’appartamento che le hanno provocato lo stato di semi incoscienza nel quale di trovava quando gli agenti l’hanno rintracciata.

A causa della sua condotta la donna, che attualmente si trova ancora in Ospedale, è stata denunciata per incendio doloso.