In questo primo week-end d’estate saranno oltre 100 gli eventi “Occhi Su Saturno” organizzati in tutta Italia che permetteranno di scoprire le meraviglie del cielo stellato!

Non mancherà Ventimiglia dove l’Associazione Stellaria sabato 23 giugno sistemerà i propri telescopi sulla splendida terrazza del “Forte dell’Annunziata” e li metterà a disposizione del pubblico dalle ore 21:30 alle 23:30.

Lo spettacolo a cui assisteranno i partecipanti sarà unico. Attraverso i telescopi sarà possibile “viaggiare” tra i pianeti ammirando lo splendore di Venere, i crateri della Luna, i satelliti di Giove e infine… gli anelli di Saturno.

Il protagonista della serata, Saturno, sarà osservabile dalle 23. Il pianeta con gli anelli ormai prossimo all’opposizione si mostrerà nelle migliori condizioni di visibilità dell’anno e la favorevole inclinazione degli anelli renderà meravigliosamente visibile la sua caratteristica più affascinante.

Durante la serata sarà possibile visitare l’esposizione “In Viaggio con Cassini” che ripercorre le principali scoperte dell’astronomo Gian Domenico Cassini e l’avventura tecnologica e scientifica della sonda spaziale che portava il suo nome.

L’evento, a partecipazione libera, fa parte del progetto “Al Confine… del Cielo 2018” patrocinato dal comune di Ventimiglia.

Per continuare il week-end nel segno dell’astronomia il giorno successivo, Domenica 24, l’Associazione Stellaria vi aspetta al Santuario di N.S. della Visitazione a Perinaldo. Dalle 12:30 alle 13:30 il protagonista sarà la stella più vicina e più importante per noi: il Sole. Sarà possibile seguire il transito sulla linea meridiana a pochi giorni dal Solstizio d’Estate.